LH-Stellvertreterin Haberlander sagt Neubau der Rotkreuz-Ortsstelle in Sierning zu



SIERNING. Das Oberösterreichische Rote Kreuz ist seit jeher ein wesentlicher Bestandteil der Zivilgesellschaft und leistet einen enormen Beitrag zur Sicherheit in den Regionen. Umso wichtiger ist es, immer wieder in den Ausbau und in die Erhaltung der bestehenden Struktur zu investieren, wie es nun an der Ortsstelle Sierning geschehen wird. Mit der Zusage der Finanzierung durch Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander ist der Grundstein für den Neubau des Rotkreuz-Gebäudes gelegt.

„Wir arbeiten für ein großes Ziel: Dafür, dass die Menschen in unserem Land gesund und gut leben können. Heute – und bis ins hohe Alter. Wir arbeiten dafür, dass die oö. Gesundheitsversorgung gut und stark bleibt – gerade weil wir wissen, dass immer mehr Menschen immer älter werden. Da kann es nur unser Anliegen sein, den überwiegend ehrenamtlichen Unterstützern der Rotkreuz-Ortsstelle Sierning auch eine entsprechende Infrastruktur zu bieten. Ich danke allen für ihr freiwilliges Engagement und die selbstlose Hilfe gegenüber ihren Mitmenschen“, betont Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander und führt weiter aus: „Ich freue mich, der Rotkreuz-Ortsstelle Sierning eine Förderung in Höhe von rund einer Million Euro für den Bau der neuen Dienststelle zusagen zu können.“

Rund 12.800 Einwohner aus den Gemeinden Sierning, Schiedlberg und Aschach a.d. Steyr vertrauten 2021 auf die Hilfe des Roten Kreuzes Sierning. Insgesamt werden jährlich rund 50.000 freiwillige Stunden geleistet, davon alleine 15.000 Einsatz- und Bereitschaftsstunden im Rettungsdienst. In der Ortsstelle Sierning sind mehr als 300 Freiwillige in allen Sparten aktiv, davon derzeit 96 im Rettungsdienst.

„Ich bedanke mich bei allen aktiven und ehemaligen Mitarbeitern der Dienststelle. Sie sind Ansprechpartner und regionale Botschafter der weltweiten Rotkreuz-Idee und verkörpern mit ihrem Engagement die Kraft der Menschlichkeit. Hilfe, die mit der Zeit geht, steht im Mittelpunkt unseres heutigen und zukünftigen Handelns in der Region“, sagt Herbert Kain, Ortsstellenleiter in Sierning.