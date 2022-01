Radwegverbindung vom Enns- ins Ybbstal soll noch heuer errichtet werden



WEYER. Mehr als 35 Jahre sind seit der Gründung des 258 km langen Ennsradweges R7 von Flachau bis Enns vergangen. Es kam während dieses Zeitraumes zu vielen Verbesserungen anderorts, nur die 13 Kilometer zwischen Altenmarkt und Kleinreifling sind als auch vom LKW-Verkehr stark frequentierte Bundesstraße verblieben. Weiters mangelt es an einer radtauglichen Verbindung von Weyer ins Ybbstal, wo bereits Spitzenbedingungen für den Radtourismus gegeben sind. "Mit Freude können wir nun mitteilen, dass die Radwegverbindung vom Enns- ins Ybbstal auf Grund der Bemühungen der beiden Gemeinden Gaflenz und Weyer noch in diesem Jahr errichtet werden kann. Es sieht danach aus, dass schon im März mit dem Bau des Radweges und einer Brücke über die Bundesstraße begonnen werden kann. Mit der endgültigen Fertigstellung ist dann im Sommer zu rechnen", freut sich Günther Hönickl vom Verein SIG Eisenwurzen.

Geduld gefragt



Beim Ennsradweg R 7 von Altenmarkt nach Kleinreifling gibt es bisher nur über bescheidene Erfolge zu berichten. So wurden im Sommer des Vorjahres die Planungsarbeiten öffentlich ausgeschrieben und inzwischen an ein Planungsbüro vergeben. Die Planungsvorschläge müssen jetzt erarbeitet und dann mit der Gemeinde Weyer abgestimmt werden, bevor im Herbst 2022 eine Machbarkeitsstudie errichtet werden kann. Dann erst wird das sicher schwierige Kapitel Finanzierung des Vorhabens behandelt werden. "Deshalb ist im Moment Geduld gefragt, wir werden jedoch die Entwicklung genauestens verfolgen und eventuell bei Bedarf erforderliche weitere Aktivitäten durchführen", so Hönickl.