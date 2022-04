Von 7. bis 21. Mai laden die Garstner Grünen herzlich zum Tauschen von Pflanzen ein.



GARSTEN. Das Offene Pflanzenregal war im Vorjahr trotz widriger Wetterumstände ein voller Erfolg und es gab viele positive Rückmeldungen. Deshalb werden die Garstner Grünen diese schöne Aktion auch heuer wieder durchführen. Und zwar von Samstag 7. Mai ab 8 Uhr bis Samstag 21. Mai sind Hobbygärtner eingeladen, ihre Pflanzen oder Samen zu bringen und sich dafür andere auszusuchen. Jeder Gartenfreund kennt die Situation, manche Pflänzchen sprießen ganz vorzüglich, mit anderen hat man kein Glück. Also gibt es oft zu viele Tomaten oder Gurkenpflanzen, dafür hat es aber mit den Kürbissen nicht geklappt. Genau dafür ist das Pflanzenregal gedacht. Frei nach dem Motto „Geben und Nehmen“ ist das Regal ein idealer Ort um Tomatenpflanzen gegen Beerensträucher oder aber auch Kräuter gegen Blumen zu tauschen. Somit kann man die Vielfalt im eigenen Garten erweitern. Ein Postkasten der am Pflanzenregal angebracht ist, dient dazu Rückmeldungen zu dieser Aktion zu geben und an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

