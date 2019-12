Serie „Damals“ – Geschichte anhand von Bildern: Archivprojekt dem Museum Arbeitswelt Steyr

STEYR. „(...) hoffen wir, dass es (das Jahr / Anm. Archiv Museum Arbeitswelt) ein besseres sein wird,wie das alte war.“, schrieb die Verfasserin dieser Karte Ende 1917 an eine Freundin in Linz. Der bereits drei Jahre andauernde Erste Weltkrieg hatte seine Spuren hinterlassen. Das neue Jahre sollte tatsächlich den Frieden bringen und in der Folge auch das Wahlrecht für die Verfasserin und alle anderen österreichischen Frauen. Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen alles Gute für das neue Jahr 2020!

