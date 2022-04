Familie Hanskar verwöhnt wieder mit indischem Essen in Sierning.



SIERNING. An einem Samstagvormittag steigt einem am Sierninger Freibadparkplatz der köstliche Duft von indischen Gewürzen in die Nase. Der Grund: Sham und Kaberi Hanskar verwöhnen dort ihre Gäste wieder mit leckerem indischen Essen. "Seit drei Jahren haben wir jetzt unseren Foodtruck. Der ist praktischer als der Stand vorher", erzählt Kaberi Hanskar. Ab sofort bekocht Sham die Gäste an einem Samstag am Parkplatz vom Freibad. Vom "Chicken Biryani" und "Chana Masala mit Basmati Reis" sowie "Butter Chicken mit Basmati Reis" über "Naan" bis "Matar Paneer" reicht die Auswahl. Alle zwei Wochen wechselt das Angebot an indischen Gerichten.

Frisch gekocht vor Ort



Von 10.30 bis 15 Uhr bereitet Sham die Speisen frisch, direkt vor Ort zu. Die Gerichte können gleich dort gegessen oder auch mit nach Hause genommen werden. Sham und Kaberi Hanskar achten dabei auch auf die Umwelt. "Wir bitten die Leute, ihr eigenes Geschirr für den Transport mitzunehmen." Ab zehn Personen, beispielsweise für eine Feier, kocht Sham auch auf Bestellung. Das Wichtigste am indischen Essen sind natürlich die Gewürze. "Die geben den Geschmack, egal ob vegetarisch oder mit Fleisch gekocht wird." Sham verwendet bei seinem Imbiss nur Hühnerfleisch. Die Gewürze kommen direkt aus Indien. "Wir holen unsere Spezialmischungen selber in Indien oder lassen sie uns bringen." Der Imbiss in Sierning wird gut angenommen. Auch über ein paar Stammgäste kann sich die Familie Hanskar, die auch in Sierning wohnt, bereits freuen.