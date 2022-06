Anlässlich des Jugendrotkreuz Actiondays in Linz, der am 25. Juni 2022 stattfand kamen Jugendrotkreuzgruppen aus allen Teilen des Bundeslandes Oberösterreich zusammen. Dieser aktionsreiche Tag begann mit einem Erste-Hilfe Landesbewerb.



STEYR, LINZ. Bei diesem Gipfeltreffen der Jung-Ersthelfer holten sich unsere Steyrer „die Roten Panther Gruppe 1“ das goldenen Leistungsabzeichen. Wöchentlich, bereits Wochen zuvor trafen sich die Kinder um mit ihren Gruppenleiterinnen für den ersten Erste-Hilfe Landesbewerb zu trainieren. Hierfür wurden extra Zusatztermine vereinbart welche sich ausgezahlt haben, denn die Jugenrotkreuzgruppe „Rote Panther“ ergatterte 871 Punkte. Vier Gruppenleiterinnen teilen sich die freiwillige Betreuung der „Roten Panther Gruppe 1“. Jugendrotkreuzreferentin Kaiser Verena, Studentin Haslinger Selina, Hochedlinger Christina und Rotkreuz Leitstellen- und Rettungsdienstmitarbeiterin Christina Collognath, deren Kinder selber bei diesem Landesbewerb teilgenommen haben.

Insgesamt gibt es zurzeit drei Jugendrotkreuzgruppen an der Bezirksstelle Steyr-Stadt. Nach dem Landesbewerb stand eine tolle Schnitzeljagt auf dem Programm. Mittels einer App wurden die Kids durch Linz geführt. Dabei meisterten die Nachwuchs Rotkreuzler zahlreiche Aufgaben, bei denen Spaß, Freude und Gemeinschaft im Vordergrund standen. Die Schnitzeljagd endete am Schlossberg und die Kinder wurden mit Burgern und einem Eis belohnt. Den krönenden Abschluss dieses gelungenen Tages war der Fackelzug. Mehr als 550 Kinder mit Fackeln durch das abendliche Linz. Sie gedachten an die Schlacht von Solferino und setzten ein Zeichen des Friedens. Damit holten sie die menschenverbindende Tradition der am selben Tag in Solferino stattfindenden „Fiaccolata“, mit tausenden Rotkreuzlern aus aller Welt, erstmals nach Oberösterreich. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Geselligkeits-Events bis dato kaum stattfinden. Der Actionday war ein Highlight vor den Sommerferien. Auch viele Passanten zeigten ihr Interesse.

„Wir sind wirklich unfassbar stolz auf unsere Kids“, berichtet Bezirkstellenleiter Urban Schneeweiß der sich an dieser Stelle für das freiwillige Engagement aller Grupenleiter bedanken möchte.