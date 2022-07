Drei junge Männer wollten heute von der Ortsbrücke in Ternberg hinunter zum Fluss Enns klettern. Einer der drei stürzte dabei ab und musste nach der Bergung ins Kepler Klinikum geflogen werden.



TERNBERG. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf war am 3. Juli 2022 gegen 14.30 Uhr mit einer Gruppe von Freunden in Ternberg beim Marktfest. Am Vormittag wurde Alkohol konsumiert. Wegen der Hitze beschlossen er, mit seinem 21-jährigen Bruder und einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land in der Enns Schwimmen zu gehen.

Bei der Ortsbrücke überstiegen die drei einen Maschendrahtzaun, um zu einer Böschung zu gelangen. Zehn Meter unter dieser stark verwachsenen Böschung befand sich die Enns. Der 21-Jährige stellte sich direkt auf die Ortsbrücke und beobachtete die beiden anderen. Diese versuchten, die Böschung hinunterzuklettern. Sie gelangten auf ein kleines Plateau. Von dort wollten sie weiter hinunter, kamen jedoch auf steil abfallendes Gelände, verloren den Halt und rutschten ab.

20-Jähriger stürzte ab

Die beiden konnten sich zuerst noch an einem Baum beziehungsweise an Ästen festhalten. Den 20-jährigen Bruder verließen nach kurzer Zeit die Kräfte. Er stürzte rund acht Meter in die Tiefe und landete auf Waldboden. Der andere 20-Jährige konnte sich weiter festhalten und wurde vom 21-Jährigen hochgezogen. Der abgestürzte 20-Jährige wurde vermutlich schwer verletzt und vom Notarzt versorgt. Aufgrund des unwegsamen Geländes erwies sich seine Bergung als schwierig. Er wurde mit einem Feuerwehrboot zu einem geeigneten Platz gebracht und von hier aus mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen wurde.