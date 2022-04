GARSTEN/SCHWAMING. Am Freitag, den 08. April, wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwaming telefonisch zu einem technischen Einsatz alarmiert. Eine Katze saß in rund 10 Metern Höhe auf einem Baum fest und konnte nicht mehr ohne fremde Hilfe absteigen.

Am Einsatzort eingetroffen wurde die Schiebeleiter in Stellung gebracht und ein erster Zugang zum Tier geschaffen. Leider fehlten jedoch noch rund 2 Meter, um die Katze zu erreichen. An einem abstehenden Ast wurde zusätzlich die Steckleiter in Stellung gebracht.

Durch gutes Zureden des Besitzers konnte die Katze selbstständig über die Steckleiter absteigen und dem Besitzer übergeben werden. Im Anschluss bedankte sich Kater Maxi noch mit lautem Schnurren und holte sich Streicheleinheiten von den Einsatzkräften ab.

Fotos: FF Schwaming