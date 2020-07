Konsistorialrat Ludwig Walch, em. Pfarrer von St. Ulrich bei Steyr, ist am 25. Juli 2020 im 76. Lebensjahr im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr verstorben.

STEYR-LAND. Ludwig Walch wurde am 22. Juli 1945 in Pregarten geboren. Nach der Matura am Petrinum in Linz trat er 1964 in das Linzer Priesterseminar ein und empfing am 29. Juni 1970 im Mariendom Linz die Priesterweihe. Zunächst wurde Walch Kooperator in Taufkirchen an der Pram, Ternberg und Großraming. Von 1974 bis 1977 wurde er zum Präfekt am Kollegium Petrinum in Linz bestellt und war dann bis 1983 Kooperator in Steyr-Ennsleite. Anschließend wurde er zum Pfarradministrator in St. Ulrich bei Steyr und zum Pfarrprovisor von Kleinraming ernannt.

Ab 1985 leitete er beide Pfarren als Pfarrer, in Kleinraming war er von 1990 bis 2013 Pfarrmoderator. Von 2001 bis 2013 wurde er zum Dechant des Dekanates Steyr ernannt. 2009 war Walch zusätzlich in der Pfarre Steyr-Hl. Familie als Pfarrprovisor tätig und wurde von 2010 bis 2013 zudem als Pfarrmoderator in Steyr-Ennsleite bestellt. 2013 emeritierte Ludwig Walch als Pfarrer in St. Ulrich bei Steyr, war aber als Kurat seelsorglich weiterhin im Dekanat Steyr tätig. 2020 trat er in den dauernden Ruhestand.

An den Verstorbenen wird bei den Sonntagsgottesdiensten am 2. August 2020 um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche Kleinraming und um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich bei Steyr gedacht.

Die Möglichkeit einer persönlichen Verabschiedung vor der Urne mit Kondolenzbuch besteht

am Montag, 3. August 2020 von 16.00 bis 19.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich bei Steyr und

am Dienstag, 4. August 2020 von 16.00 bis 18.00 Uhr in der Pfarrkirche Kleinraming.

Ein Abendgebet und die Urnenbeisetzung finden coronabedingt nur für geladene Gäste statt.