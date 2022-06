Von Deko über Törtchen bis hin zur Torte für jeden Anlass: Bei TortenWerk Höher sind Sie richtig.

NEUZEUG. Der ideenreiche Kopf hinter dem „TortenWerk“ in Neuzeug heißt Karina Höher. Im Sommer 2019 hat sich die Neuzeugerin einen langersehnten Traum erfüllt und ihren eigenen Shop mit angeschlossener Backstube eröffnet. Der gelernten Köchin, Restaurantfachfrau und Konditorin liegt die Kreativität einfach im Blut. In Zusammenarbeit mit ihrer Schwiegermutter Sieglinde erfüllt Karina Höher Tortenwünsche aller Art und ganz individuell für jeden Anlass. Taufen, Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern oder einfach nur zum Genießen – ganz auf Sie abgestimmt! Motivtorten-Kurse & mehrSie wünschen sich eine ausgefallene Torte, aber Ihnen fehlt die passende Idee? Dann kommen Sie zu den Öffnungszeiten (siehe Kontakt rechts) im Shop vorbei. Karina Höher lässt sich gerne etwas für Sie einfallen und berät Sie ganz unverbindlich für Ihre Feierlichkeit. Eine große Auswahl an Zubehör und Dekoration vom Cupcake bis zur großen Torte wartet im Shop zum Durchstöbern auf Sie. Des Weiteren können Sie Ihre schönsten Fotos auf Esspapier drucken lassen oder sich vor Ort für einen Motivtorten-Kurs anmelden. Falls Sie gerne selber backen, Ihre Liebsten aber mit einer ausgefallenen Deko einmal so richtig vom Hocker hauen möchten, sind Sie ebenfalls bei Karina Höher richtig: Sie lässt Ihre selbstgebackene Torte für die nächste Familienfeier zum absoluten Hingucker werden.

Kontakt

TortenWerk by Karina Höher

Sierninghofenstraße 81, 4523 Neuzeug

Tel. 0676/7392931

Mail: karina.kaufmann@hotmail.com

Facebook: Torten Höher / Tortenwerk

Instagram: Tortenhoeher



Shop-Öffnungszeiten: Mittwoch & Donnerstag 9 - 12 Uhr, Freitag 14 - 17 Uhr oder gerne auch nach Terminvereinbarung.