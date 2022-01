Christoph Mayer ist seit 1. Jänner neuer Präsident des Landesgerichts Steyr. Er folgt in dieser Funktion Erich Dietachmair nach, der mit 1. November 2021 zum Präsidenten des Oberlandesgerichtes Linz ernannt wurde.

STEYR. Der 52-jährige gebürtige Steyrer Christoph Mayer, der seine Ausbildung in Steyr absolvierte, begann seine richterliche Laufbahn 2001 als Vorsteher des Bezirksgerichtes Mittersill im Pinzgau und wechselte im Jahr 2002 zum Landesgericht Steyr, wo er seither als Jugendstrafrichter und auch Firmenbuchrichter tätig ist. Mit Wirksamkeit 1. Dezember 2010 wurde er zum Vizepräsidenten des Landesgerichtes Steyr ernannt.

Weiterhin agierte er im Straf- und Firmenbuchbereich, darüber hinaus aber auch als Visitator im Sprengel des Oberlandesgerichtes Linz im Bereich der Inneren Revision, wo er Gerichtsüberprüfungen leitete. Zudem gehört zu dieser Funktion auch die Tätigkeit als Mediensprecher am Landesgericht Steyr. Mayer, dem auch die richterliche Aus- und Fortbildung ein großes Anliegen ist, ist im Sprengel des Oberlandesgerichtes Linz als Vortragender und Prüfungskommissär aktiv, auch vertritt er als Strafrichter den Gerichtssprengel im Bundesministerium für Justiz in verschiedensten Arbeitsgruppen.