Schiedlberg:

In einem Gemeinschaftsbrunnen, der mehrere Häuser und Landwirtschaften mit Wasser versorgt, kam es zu einem technischen Defekt und somit zu einer Wasserknappheit. Die Anrainer verständigten einen Pensionisten, welcher die Wartung des Brunnens über hatte. Dieser stieg auf eine Plattform in etwa fünf Metern Tiefe auf welcher sich die Pumpe befand um hier Reparaturarbeiten durchzuführen. Während den Arbeiten stürzte der Mann aus noch unbekannter Ursache von der Plattform ab. In einer Tiefe von etwa 24 Meter kam der Mann schwerst verletzt und nicht mehr ansprechbar zum Liegen. Zeugen des Vorfalls verständigten daraufhin sofort die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte vom Roten Kreuz, der Rettungshubschrauber C10, die Höhenretter der Feuerwehren Steyr und Ternberg, die Bergrettung und die Feuerwehr Schiedlberg konnten trotz intensiven Bemühungen den Mann nur mehr Tod aus dem Schacht bergen.

Bild © Fotokerschi