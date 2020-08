Secondhand-Shop "Stoffwechsel" eröffnet am Sonntag, 9. August

NEUZEUG. "Ich bin früher öfter auf Flohmärkte gegangen. Mir hat der Nachhaltigkeitsgedanke gefallen und habe nur ungern etwas Neues gekauft", erzählt Bianca Grück, die Initiatorin des Secondhand-Shops, über ihre Beweggründe. Ihre Schwester hat ihr den "Tauschrausch" in Linz empfohlen. "Und ich war begeistert. Die Idee dahinter, gut erhaltene Kleidung nicht einfach weg zu schmeißen, hat mir gefallen und ich habe meinen ersten´Tauschrausch´ im La Vita organisiert." Die Veranstaltung in dem Café in Neuzeug ist gut angekommen.

Eröffnung am 9. August

Nun wagt sich die Neuzeugerin über ein größeres Projekt: Am Sonntag, 9. August, eröffnet Grück nun ihren eigenen Secondhand-Shop in Neuzeug. In ihrem Zuhause, der ehemaligen Eckmayrmühle, kann man sich auf 130 Quadratmetern durch Damen-, Herren- und Kinderbekleidung stöbern. "Die Damenabteilung ist um einiges größer, rund 2.000 Artikeln haben wir insgesamt." Die Größen sind von XS bis 3XL vorhanden. Im Shop ist nur Barzahlung möglich und es gilt die Maskenpflicht.

Die Kleidung, die abgegeben wird, wird vor dem Verkauf natürlich genaustens überprüft. "Leute, die Kleidung bringen, können sich im Gegenzug etwas Neues aussuchen oder werden ausbezahlt. Taschen und Schuhe werden auch angenommen. Bei Schuhen bin ich aber sehr vorsichtig wegen der Hygiene." Einfach nur Kleidung kaufen ist natürlich auch möglich. Unterstützt wird Bianca Grück von ihrer Mutter. "Es freut mich sehr, wenn die Menschen denselben Sinn dahinter sehen, dass man Kleidung nicht gleich entsorgen muss. Meine Lieblingsteile sind beispielsweise alle Secondhand", so Grück.

Am Eröffnungstag, am Sonntag, 9. August, gibt's als Willkommensgruß ein Glas Prosecco oder antialkoholische Getränke. Los geht's am Eröffnungstag um 13 Uhr. Geöffnet ist der Secondhand-Shop "Stoffwechsel" in Neuzeug von Montag bis Donnerstag von 11 bis 19.30 Uhr und am Samstag von 14 bis 19 Uhr.

Infos & Kontakt

Eröffnung Secondhand-Shop "Stoffwechsel" am Sonntag, 9. August, 13 bis 21 Uhr, im Kupferweg 6 (Eckmayrmühle) in Neuzeug.

Infos: https://www.facebook.com/Stoffwechselneuzeug