Das oberösterreichische Neujahrsbaby des Jahres 2022 heißt Miriam und kam um 00:39 Uhr im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr zur Welt.

STEYR, BEHAMBERG. Miriam war bei ihrer Geburt 3.600 Gramm schwer und 51 cm groß. Sie wohnt mit ihren Eltern Katharina und Simon in Behamberg (NÖ).

„Auch dieses Jahr ist beim Neujahrsbaby alles anders. Gerne hätten wir die kleine Miriam und ihre Eltern persönlich besucht. Aufgrund von Corona geht die Gesundheit aller aber vor. Daher wünschen wir der kleinen Miriam aus der Ferne einen guten Start ins Leben“, freuen sich Landeshauptmann Thomas Stelzer und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander.

Miriam und ihre Eltern bekommen vom Land Oberösterreich natürlich ein Ehrengeschenk. Das Geschenk wird in den kommenden Tagen per Post zugestellt.