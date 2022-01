Einzelpersonen, Firmenteams und Vereine liefen beim virtuellen Christkindlauf an vier Tagen für guten Zweck.



STEYR, STEYR-LAND. Falls Sie vor einigen Tagen mehr Läufer und Walker als sonst gesehen haben, liegt das vielleicht am BezirksRundSchau-Christkindlauf. Von 5. bis 9. Jänner konnte man laufen oder walken – und das für eine gute Sache. In Steyr und Steyr-Land beteiligten sich 237 Personen. In ganz Oberösterreich rannten mehr als 2500 Leute eine Strecke ihrer Wahl. Alleine oder in der Gruppe konnte man bei dem Rennen starten. Das Ergebnis wurde online erfasst. Wer es geruhsamer angehen wollte, entschied sich für den Nordic-Walking-Bewerb. Mit dem Startgeld wird die BezirksRundSchau-Christkind-Aktion unterstützt. 100 Prozent des Reinerlöses fließen dabei an die Christkind-Fälle in den Bezirken. 20 Sportler der Wintersportgruppe Gaflenz beteiligten sich heuer wieder am Christkindlauf. WSG-Obmann Helmut Stubauer freut sich: „Es ist schön, wenn man den Sport mit dem guten Zweck verbinden kann. Gerade für uns als Verein ist es in schwierigen Zeiten eine tolle Möglichkeit, die Mitglieder zu motivieren und Gemeinschaft zu spüren.“ Vom LAC Steyr nahmen wieder 14 Läufer teil.

Die größte Gruppe mit 39 Teilnehmern war "Helopal aktiv" der Firma Lottmann Fensterbänke aus Reichraming, gefolgt von BMD Systemhaus mit 20 Teilnehmern. Zehn Mann der Freiwilligen Feuerwehr Steyr Löschzug 5 Münichholz liefen die fünf Kilometer in Einsatzuniform. Von der FF Garsten nahmen fünf Mitglieder am Lauf teil. Die SPÖ Frauen Steyr waren mit fünf Damen vertreten. Zehn Mitglieder der Bezirksbauernkammer Kirchdorf Steyr walkten die fünf Kilometer im Hallerwald in Adlwang. "Wir haben mitgemacht, weil wir gerne etwas gemeinsam unternehmen und es zusätzlich für den guten Zweck war", sagt BBK-Bezirksstellenleiterin Gabi Hebesberger. Die Landjugend Waldneukirchen startete mit 14 Aktiven beim Christkindlauf. Vom Lions Club Sierning-Steyrtal beteiligten sich ebensfalls 14 Mitglieder.

Alle Ergebnisse auf christkindlauf.at