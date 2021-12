Mitterhuemer: 1G am Arbeitsplatz

Wie Gemeinschaftsgefühl in Krisenzeiten gesundes Miteinander schafft



STEYR. Als Arbeitgeber von knapp 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt bei Mitterhuemer vor allem diese 1G-Regel: Gemeinschaft! Bei dem Traditionsbetrieb aus Steyr sind geimpfte und ungeimpfte Mitarbeiter gleichermaßen willkommen.

Die Einstellungskriterien bei Mitterhuemer orientieren sich nicht nach einem gewissen Status, sondern nach den Fähigkeiten und Kompetenzen, die zum ständig wachsenden Unternehmen passen. Ziel ist es, auch in herausfordernden Zeiten wie einer Pandemie, für Sicherheit bei Kunden und Mitarbeitern zu sorgen, andererseits aber auch handlungsfähig und erfolgreich zu bleiben. "Dafür braucht es ein Team mit Gemeinschaft, das nicht von Intoleranz und Spaltung geprägt ist, sondern von Akzeptanz und Zusammenhalt in allen Ebenen. Meinungs- und Entscheidungsfreiheit wird bei uns voll und ganz respektiert", so Geschäftsführer Sven Mitterhuemer. Mit mehr als 4.500 installierten Wärmepumpen ist das Steyrer Unternehmen als Profi auf diesem Gebiet österreichweit bekannt. Als großer Handwerksbetrieb und wichtiger Arbeitgeber in der Region wollen sie in dieser eher traditionellen Branche vorangehen und eine zeitgemäße Arbeitskultur leben. Den Mitarbeitern werden je nach Position entweder klar definierte Rahmenbedingungen oder flexible Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit, Teilzeit, oder eine 4-Tage-Woche geboten.

"Wir wollen im neuen Jahr unsere Techniker-Teams gezielt ausbauen und stärken und sind auf der Suche nach top Fachkräften aus dem Bereich Installations-, Elektro-, und Gebäudetechnik für Service oder Montagen", sagt Mitterhuemer und betont: "Bei uns ist man richtig, wenn man mit Herz, Hirn und Hausverstand in einem toleranten, professionellen Arbeitsumfeld arbeiten möchte."

Regionaler Top Arbeitgeber



Mitterhuemer hat durch sein starkes Wachstum eine hohe Nachfrage an Installations-, Elektro-, und Gebäudetechnikern. Auch Lehrstellen sind in diesen Bereichen noch zu vergeben.

Bewerben kann man sich bei Mitterhuemer per Mail an jobs@mitterhuemer.at oder über die Website, wo man auch alle offenen Jobs und Lehrstellen als Übersicht findet: mitterhuemer.at/jobs

MITTERHUEMER

Mensch – Energie – Technik

Ennser Straße 31a, 4400 Steyr

mitterheumer.at

jobs@mitterhuemer.at