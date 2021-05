Rudolf Hirscher, tätig im Alten- und Pflegeheim Steyr-Tabor, gewinnt Ehrenamtspreis in Steyr & Steyr-Land.

STEYR. Seit rund 3,5 Jahren ist Rudolf "Rudi" Hirscher im APT in Steyr ehrenamtlich tätig. "Ich bin durch meine Nachbarin, die ins Heim kam, zu meiner Tätigkeit gekommen", erzählt Hirscher. Vor der Pandemie arbeitete er täglich im Kaffeehaus des APT. Dort gibt es Kaffee, Getränke, Mehlspeisen und kleine Snacks für Bewohner und – vor der Pandemie – auch für die Besucher. "Rudi schupft das Kaffeehaus mit Unterstützung von anderen Freiwilligen. Die Dienstpläne stammen beispielsweise nur von ihm", freut sich Heimleiter Michael Brantner über das Engagement. Auch andere Freiwillige der rund 15 ehrenamtlichen Mitarbeiter, konnten bereits durch ihn für das Heim gewonnen werden. Mindestens einmal im Monat gab es Themenfeste – organisiert von Rudi und dem Team der Ehrenamtlichen im APT. "Da gab es von Stelzen-, über Schnitzelfest und Leberkäs-Nachmittag bis hin zum Spanferkelgrillen im Garten viele Highlights", erinnert sich Brantner. Live-Musik durfte dabei natürlich nicht fehlen. Auch für die Heimbewohner ist "Rudi" eine Bereicherung. Er erledigt unter anderem Einkäufe für Bewohner, die keine Angehörigen mehr haben. "Viele kommen nur wegen ihm ins Kaffeehaus herunter, das jetzt wieder tageweise für unsere Bewohner geöffnet ist. Mit viel Herz und Esprit holt er Bewohner, die sonst trotz ausgezeichneter Betreuung vereinsamen würden, aus ihrer Isolation und zaubert ihnen immer wieder ein Lächeln in ihre Gesichter", sagt der Heimleiter.

Während der Corona-Pandemie hat Rudi den Portiersdienst übernommen und erledigt den Check-In der Besucher. "Sonst müssten das Mitarbeiter vom Stammpersonal erledigen. Er trägt durch seine Präsenz und seine Tätigkeiten ganz wesentlich direkt und indirekt zu unserer Betreuungsqualität bei", so Brantner.

Für Rudi Hirscher ist die Mithilfe im Alten- und Pflegeheim Tabor selbstverständlich. "Für das, was sie mich brauchen können und ich es gesundheitlich schaffe, das mache ich. Ich beziehe Invaliditätspension. So kann ich etwas der Gesellschaft zurückgeben."