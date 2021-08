Am 2. August, gegen 9.15 Uhr, kam es auf Höhe der Kreuzung "Am Hilgergrund" der B122 zu einer Kollision: Eine 86-Jährige bog in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Kopf gegen den hinteren Planenaufbau des Sattelaufliegers – sie erlitt schwere Verletzungen.

BAD HALL/ROHR. Ein 56-Jähriger lenkte am 2. August gegen 9.15 Uhr ein Sattelzugfahrzeug samt Sattelauflieger auf der B122 aus Bad Hall kommend Richtung Rohr im Kremstal. Auf Höhe der Kreuzung "Am Hilgergrund" der B122 bog eine 86-Jährige mit ihrem Fahrrad auf die B122 ein. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch die Fahrradlenkerin mit dem Kopf gegen den hinteren Planenaufbau des Sattelaufliegers stieß. Trotz Fahrradhelm erlitt sie schwere Verletzungen und musste nach der notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.