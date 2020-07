Am 3. Juli brach Reinhard Csarda aus Melk zur „Radtour gegen das Vergessen“ auf. Sie führt ihn auf seinem Fahrrad in etwas mehr als 2 Wochen über 1700 km zu allen KZ-Außenlager-Gedenkstätten in ganz Österreich.



TERNBERG. Am Donnerstag, 16. Juli machte er auch im Ennstal Station und besichtigte den Gedenkraum in der Pfarrbaracke in Ternberg. Dabei gab es auch ein Treffen mit der Beauftragten für Jugendpastoral im Dekanat Weyer, Anita Buchberger, dem Regionskoordinator der kj region ennstal, Reini Fischer sowie fünf Mädchen der kj-Gruppe aus der Pfarre Ternberg. Nach einem Austausch über die Ereignisse im KZ-Außenlager Ternberg schloss sich die kj-Gruppe kurzerhand der Gedenktour an und begleitete Reinhard Csarda auf einer Teiletappe Richtung Weyer, Dipoldsau, wo er mit dem Obmann des Mauthausen Komitees Weyer, Jürgen Aigner, zusammentraf. Die Jugendlichen aus Ternberg waren vom gesamten Vorhaben des Melkers beeindruckt.

Tagesetappen im Blog nachzulesen

Die „Radtour gegen das Vergessen“ führte von Melk in Niederösterreich über Wien, das Burgenland, die Steiermark bis zum Loibl-Pass an der Kärntner-slowenischen Grenze – dann weiter bis nach Goldeck in Salzburg und ostwärts zu den Gedenkstätten in Oberösterreich und schließlich nach. Mauthausen.

Im Blog unter reinontour.com wird über die einzelnen Tagesetappen berichtet. Reinhard Csarda bricht regelmäßig zu außergewöhnlichen Radtouren auf – das 75-Jahr-Jubiläum der Befreiung des KZ Mauthausens nahm er zum Anlass auf sportlichem Wege an diese dunkle Zeit zu erinnern.