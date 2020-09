Große Aufregung und viel Wehmut gab es bei Familie Frantal in Waldneukirchen, als die zwei Rehkitze in die Freiheit entlassen wurden. Drei Monate lang pflegten Angela und Toni Frantal die nur wenige Tage alten Kitze, deren Mutter auf der Bundesstraße im Steyrtal von einem Auto getötet wurde. „Um 11 Uhr nachts brachte man uns die kleinen Rehkitze, weil sie auf der Wiese neben der Straße herumirrten“, erzählt Jagdleiter Anton Frantal. Mit unendlicher Geduld nahm sich Angela nun dem Füttern der Tiere an. Als Ziegenbäuerin hatte sie Erstmilch, das wertvolle Kolostrum auf Vorrat gekühlt. Sie begann damit die Tiere zu ernähren. „Das war gar nicht leicht, denn sie nahmen keinen Sauger und kein Fläschchen an“, erzählt sie. Sie mühte sich mit einer Spritze ab, wobei ihr auffiel, dass Milchtropfen auf dem Fell vom anderen Tier abgesaugt wurden. Das war ihre Rettung für die ersten Tage. Die zwei Kitze waren ein Pärchen und wurden von ihren Zieheltern liebevoll „Hänsel und Gretel“ genannt. „Von Anfang an konnten wir die geschlechtsspezifischen Merkmale sehen; das Weibchen ist um vieles vorsichtiger und schüchterner als das Männchen“, erklärt Toni Frantal. Über facheinschlägige Webseiten bekamen sie wertvolle Tipps, besonders auch im Hinblick auf die geplante Rückführung in die Wildbahn. Beide haben ganz strikt vermieden, dass sie die Tiere streicheln, berühren oder zähmen. Viel Zeit ist aufgegangen, denn in den ersten Wochen mussten die Tiere mindestes sieben Mal gefüttert werden. „In einem Sack habe ich die Kitze gewogen“, erzählt Angela und war beunruhigt, wenn sie nicht genug zugenommen haben. Im letzten Monat wurde die Fütterung viel leichter. Sie bekamen die nahrhafte Ziegenmilch – ungefähr drei Liter – und viele „Delikatessen“, wie Angela die Gaben von Löwenzahn, Spitzwegerich, Eschen- und Weidenblätter nannte und frische Erde zur Regelung der Darmflora. Dem Jagdleiter Toni Frantal war nicht bekannt, dass jemals schon ein Rehkitz-Pärchen aufgezogen wurde. Hänsel und Gretel entwickelten sich prächtig und konnten, nach einigen Mühen des Einfangens im Stall, in das „Rehparadies“ im nahen Wald entlassen werden.