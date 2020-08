Die Ferien sind lange, das Coder Dojo Team hat sich für alle an Technik Interessierte zwischen 7 und 17 Jahren ein Sommer-Highlight einfallen lassen.

STEYR. Am Freitag, 28. August 2020 und Samstag, 29. August 2020 werden im Museum Arbeitswelt Steyr spannende Workshops angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos, Plätze sind aufgrund der Covid19-Regelungen eingeschränkt verfügbar. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter https://tic-steyr.at/coderdojo-steyr/anmeldung .

Während dem letzten halben Jahr trafen sich die Coder nur Online via Zoom zum Programmieren und Elektronikbasteln. Das Team des Coder Dojo Steyr freut sich, jetzt zu einem 2tägigen Summer Special ins Museum Arbeitswelt einladen zu können. Es werden verschiedene Workshops wie Kennenlernen des 3D-Drucks oder kindergerechte CAD-Programmierung angeboten. Die TeilnehmerInnen können ihre ersten eigenen Spiele mit Scratch erstellen, die Programmiersprache Python erlernen und verschiedene Anwendungen mit Microbits umsetzen. Am Samstag wird mit Wunderwuzzi Roboter der Bau von kleinen Zahnputzrobotern möglich.

Um die Abstandsregelungen einzuhalten, werden die Kinder in kleinere Gruppen zusammengefasst. Das Team von Coder Dojo Steyr freut sich auf Anmeldungen mit Bekanntgabe der Interessensgebiete. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen verteilt, es ist auch möglich an 2 Workshops pro Tag teilzunehmen. Für alle fleißigen Coder gibt es in den Pausen eine kleine Stärkung von unseren Partnern: Buburuza sorgt mit leckerem Eis für Abkühlung und #IT_rocks beliefert uns mit Müsliriegel.