„Wir sind ganz überwältigt von diesem Erfolg und natürlich sehr dankbar“, freut sich Jasmine Chansri, die Geschäftsführerin der Volkshilfe Oberösterreich.

OÖ. Hintergrund der Aktion war und ist es, den Bewohnern der zahlreichen Volkshilfe-Einrichtungen zum Weihnachtsfest eine kleine Freude zu bereiten. Schließlich sind durch die Pandemie die Besuchsmöglichkeiten stark eingeschränkt, die Weihnachtskarten und Briefe sollen die Einsamkeit der Bewohner etwas lindern.

„Wir haben daher vor ein paar Wochen die Oberösterreicher gebeten, den Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung eine Weihnachtskarte zu schreiben. Und das Echo war enorm. Rund 2500 Menschen quer durch alle Altersschichten sind unserer Bitte gefolgt, auch viele Schulklassen haben mitgemacht“, sagt Chansri.

Zirka 1500 Briefe und Karten werden vor dem Weihnachtsfest in den Wohnverbünden und Tageszentren der Volkshilfe Oberösterreich und auch an Klienten der Mobilen Dienste und des Haushaltsservice verteilt. Die anderen Karten und Briefe werden quer durchs Land an Altersheime zur Verteilung an deren Bewohner*innen übergeben.