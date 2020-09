SCHIEDLBERG. Helmut Wittmann erzählte im Barockgarten Kis Märchen von Zaubergärten und ihren Wundern.

Mit "Märchen von Zaubergärten und ihren Wundern" begeisterte Märchenerzähler Helmut Wittmann am vergangenen Sonntag Jung und Alt in der stimmungsvollen Atmosphäre vom Barockgarten des Schiedlbergers Chrsitian Kis. Trotz Regenwetter fanden sich große und kleine Märchenfreunde unter der großen Linde im hinteren Teil des Gartens ein und genossen das mystische Ambiente des Regennachmittags. Begleitet von Genoveva Kirchweger auf der Harfe stellte der beliebte Märchenerzähler seinen neuen Märchenband: "Von Drachenfrau und Zauberbaum - Das große österreichische Märchenbuch" vor. Am 1. Oktober lädt Wittmann ins Forum Hall ein, wo er um 19.30 bei einem sagen~haften Abend mit erotischen Zaubermärchen für Erwachsene »Vom Baum der Honigruten und dem Quell der Lust« erzählen wird. Musikalisch wird er dabei von Genoveva Kirchweger, Harfe und Franz Bernegger, Bockpfeife & Gesang begleitet.