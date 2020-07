Das Fahrzeug überschlug sich und landete im Maisfeld.

Wolfern:

Aus bisher unbekannter Ursache kam am 16. Juli gegen 20.45 Uhr in Wolfern ein Fahrzeug von der Straße ab, fuhr einige Meter durch ein Feld, überschlug sich anschließend und kam in einem Maisfeld am Dach zum Liegen. Die junge Lenkerin wurde dabei mit der Hand in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ihr gelang es jedoch noch selbst ihre Eltern zu verständigen und somit die Rettungskette in Gang zu setzen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren die Eltern auch bereits vor Ort und betreuten die junge Frau. Sie konnte schließlich rasch von den Feuerwehren Losensteinleiten und Wolfern befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Phyrn Eisenwurzenklinikum Steyr eingeliefert.