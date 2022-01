Beim Bezirksseniorentag Ende Jänner wählten die Delegierten einstimmig Karl Mayr aus Adlwang zum neuen Bezirksobmann in Steyr-Land. Nach acht Jahren übergab Johann Aigner (St. Ulrich) die Leitung in jüngere Hände und wurde wegen seiner großen Verdienste um die Senioren zum Ehrenobmann des Bezirks ernannt. „Du hast uns gefordert, motiviert und begeistert“, lobte Landesobmann Josef Pühringer den scheidenden Aigner. „Für die Generation 60+ kommen große Herausforderungen, wie Digitalisierung, Pflege oder Vereinsamung, die gilt es miteinander zu bewältigen“, so Pühringer. Damit legte er dem neuen Bezirksobmann Mayr die Latte hoch, denn die Angebote für die Senioren in den Ortsgruppen müssen erweitert werden. Darin stimmt Karl Mayr, bis vor kurzem Bürgermeister von Adlwang und derzeit Vizebürgermeister, überein. Die bisherige Strategie mit fundierter Information bei den Sprechtagen, gemeinsamen Aktivitäten mit Wanderungen, Ausflügen oder Reisen oder diversen Schulungen wie Sturzprävention, Fahrsicherheit, Computer- und Handywissen oder kreativen Workshops sollen weitergeführt und ausgebaut werden. Außerdem ist die ältere Generation ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Sie wollen ihr Geld ausgeben und nicht mehr sparen. Nach zwei Jahren Corona sind die Sehnsucht nach gemeinsamen Aktivitäten und der Unternehmungsgeist enorm gewachsen.