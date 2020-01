Ein 17-Jähriger aus Steyr wurde am 1. Jänner 2020 gegen 2:35 Uhr beim Stiegenaufgang zur Berggasse in Steyr von einem bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand verletzt.

STEYR. Der 17-Jährige passierte den auf dem Stiegenaufgang sitzenden Mann, der sich in weiblicher Begleitung befand, und wurde ohne ersichtlichen Grund in den rechten Unterschenkel gestochen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 17-Jährige wurde mit der Rettung in das Phyrn-Eisenwurzen-Klinikum eingeliefert.