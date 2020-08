350 Kids bei Streetwork goes Stadtbad und Resthof

STEYR. Seit 23 Jahren arbeitet Streetwork in Steyr. In dieser Zeit haben viele Jugendliche und junge Erwachsene das Angebot von Streetwork in Anspruch genommen und die „Streeties“ kennengelernt.

In Zeiten von Corona ist es für uns noch wichtiger für Jugendliche ein Freizeitangebot zu schaffen.

Deshalb haben wir auch heuer wieder Streetwork goes Stadtbad im Auftrag der Stadt Steyr organisiert.

Aufgrund der schlechten Wetterlage wurden die ersten 2 Tage bei Streetwork Steyr Resthof durchgeführt, was natürlich trotzdem supercool angenommen wurde! Zum Glück meinte es das Wetter in den letzten 2 Tagen gut mit uns und wir konnten unsere Angebote im Stadtbad bei strahlendem Sonnenschein anbieten.

Am Resthof wurde fleißig gegrillt und die Kids genossen Bosna, Wraps & Getränke.

Die Soziale Initiative war am Dienstag mit dem JuCo Mobil und einem Streetdance-Workshop vor Ort.

Mittwoch besuchte uns das Jugendservice vom Land OÖ mit einem Jugendschutz-Quiz und Gewinnspiel.

Donnerstag ging´s dann endlich ins Stadtbad! Mit einem Graffiti-Workshop, Cocktails & einem Tischtennisturnier vom Jugendzentrum Steyr ging´s voll zur Sache!

Freitag konnten die Kids den ganzen Nachmittag bei einem Workshop jonglieren lernen oder einfach ausprobieren!

Neben diesen Highlights gab es wie jedes Jahr die Unterwasser-Kameras, die die Kids mit ins Wasser mitnehmen konnten, um dann die tollen Fotos gleich auszudrucken und mit nach Hause zu nehmen!

Einen großen Dank möchten wir dem ganzen Team vom Stadtbad Steyr aussprechen und dem Stadtbad-Buffet (Susanne Infanger) für ihre großzügige Unterstützung an den beiden Tagen sowie in den letzten Jahren!

Das Angebot von Streetwork wurde insgesamt von ca. 350 Kids in den 4 Tagen in Anspruch genommen!

Vor dem Fest ist nach dem Fest… und somit machen wir uns jetzt schon Gedanken darüber, mit welchen coolen Angeboten wir euch 2021 überraschen dürfen!

Fotos: Peter Röck