Die Streuobstwiesen im Wehrgraben Steyr sind ein wertvoller und charakteristischer Bestandteil der Kulturlandschaft.Leider haben die Bestände durch die intensivere landwirtschaftliche Nutzung und ein verändertes Verbraucherverhalten einen deutlichen Rückgang erfahren müssen.

STEYR. Aber auch den rasanten Siedlungserweiterungen und der Schaffung neuer Verkehrsanlagen fielen große Teile der Streuobstbestände zum Opfer. Seit über 50 Jahren gingen die Streuobstbestände alljährlich zurück.

Foto: Gruber

hochgeladen von Patricia Gruber

Artenvielfalt in der Streuobstwiese Himmlitzer Au

Streuobstwiesen bilden eine Übergangsform zwischen Wald und Grünland und weisen bei entsprechender Struktur und extensiver Bewirtschaftung eine außergewöhnliche hohe Artenvielfalt auf. So können bis zu 450 Pflanzen- und 3.000 Tierarten nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu geschlossenen Wäldern gelangt hier genügend Licht zur Ausbildung einer dichten Gras- und Krautschicht zum Boden und auch die Baumkronen werden noch gut besonnt. Die Pflanzen und Tierwelt findet hier durch die Kombination von Wiese und Baum ein besonders reichhaltiges Spektrum an unterschiedlichsten Lebensräumen.

Foto: Gruber

hochgeladen von Patricia Gruber

Die Krone – Nahrungsquelle und Aufenthaltsort, stellt für die Tierwelt eine ganz besondere Attraktion dar. Vor allem das Nahrungsangebot lockt fast das ganze Jahr über. Im Frühjahr übt die Obstblüte eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Insekten aus.

Die Borke – Unterschlupf für zahlreiches Getier. Obstbaumrinden erscheinen nur auf den ersten Blick unscheinbar und langweilig. Rinden bieten den Insekten und Larven einen natürlichen Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung und vor Fressfeinden.

Baumhöhlen – Oasen der Ruhe. Baumhöhlen sind wichtige Lebensräume innerhalb der Obstbestände. Diese Höhlen sind Brutplatz für Vögel und Hornissen, Unterschlupf für Mäuse und andere Säuger (Fledermäuse, Sieben- und Gartenschläfer) und „Kinderstube“ für Ohrwürmer.

Bienen und Bienenkästen in der Himmlitzer Au

In der Himmlitzer Streuobstwiese, der Stadt Steyr sind derzeit mehrere Bienenkästen aufgestellt. Bienen sind nach Rindern und Schweinen die wichtigsten Nutztiere. Pflanzen, die üblicherweise durch den Wind bestäubt werden, haben einen um 20% höheren Ertrag. Bei der Obstbestäubung sind sie unersetzlich, 80% der Ernte gehen auf Bienenbestäubung zurück.

Foto: Gruber

hochgeladen von Patricia Gruber