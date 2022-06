„Wir haben die passende Jacke für Dich“: Ganz nach diesem Motto sucht das OÖ. Rote Kreuz freiwillige Mitarbeiter. Einer davon ist Otto Klement, Leiter des Behindertenfahrdienstes Steyr-Stadt.„Ich bin Rotkreuzler mit Leib und Seele und möchte in meiner Freizeit anderen Menschen bei Seite stehen“, sagt er.

Freiwillig dabei seit 2013

„Wir haben die passende Jacke für Dich!“ Unter diesem Motto sucht das OÖ. Rote Kreuz freiwillige Mitarbeiter. Um noch mehr Menschen für ein freiwiliges Engagement zu begeistern, erstellte man dafür erstmals lebensgroße Aufsteller von Mitarbeitern aus den Dienststellen. Ihr Engagement bereichert das soziale Zusammenleben in den Regionen auf allen Ebenen. Otto Klement (72) ist seit 2013 als Freiwilliger Mitarbeiter für das Rote Kreuz tätig. Für den ehemaligen Wirt (Gastronom) und Vater war es selbstverständlich sich für die Kampagne „klonen“ zu lassen.

„Mein Engagement verleiht mir Sinn im Leben und gibt mir die Chance das Zusammenleben in meiner Stadt positiv mitzugestalten“, meint er. „Diese positiven Erfahrungen will ich nicht missen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil meiner Freizeit & Lebensgestaltung.“ Die lebensgroßen Mitarbeiter-Aufsteller verkörpern die Kraft der Freiwilligkeit in den Regionen. Sie tragen bereits die rote Jacke und stehen für das soziale Zusammenleben vor Ort.

Dringend Freiwillige gesucht – jetzt anmelden

Möchtest du einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten?Willst du ein Mitglied der größten Hilfsorganisation Österreichs werden und neue Freundschaften knüpfen? Fährst du gerne mit dem Auto? Dann werde freiwilliger Mitarbeiter im Behindertenfahrdienst oder beim hausärztlichen Notdienst.

Folgende Voraussetzungen sind mitzubringen:Führerschein der Klasse B, vollendetes 18. Lebensjahr, physische und psychische Eignung, Empathie, Kontaktfreudigkeit und Liebe im Umgang mit Menschen.

Mehr Infos und Kontakt auf roteskreuz.at