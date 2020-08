Der Einladung der Steyrer Goldhaubengruppe zur Festmesse am 23.8.2020 anlässlich des 13. Trachtensonntages folgten auch in der Corona Pandemie viele Frauen und Männer aus Steyr und Umgebung und kamen in Tracht zur Festmesse in der Pfarrkirche Steyr-Münichholz. Pfarradministrator Franz Benezeder sprach in seiner Predigt über das Tragen der Tracht als Zeichen der Heimatverbundenheit. Das Qintett des Chores MIX-DUR mit Chorleiterin Ursula Zeillinger und die Bläsergruppe Resonanz gestalteten mit berührenden Liedern und Musikstücken den Gottes dienst. Beim anschließenden Pfarrkaffe im Pfarrzentrum wurden zur Stärkung von den Goldhaubenfrauen selbst gemachte Mehlspeisen und vorzüglich mundende Fleischknödel zum Verzehr angeboten. Die Obfrau der Steyrer Goldhaubengruppe Pauline Leitner konnte aus dem Erlös des Pfarrkaffees eine Spende für die Pfarre Steyr-Münichholz an den „Hausherrn“ Franz Benezeder übergeben.