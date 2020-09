Die Feuerwehren mussten am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr zu einer Fahrzeugbergung ausrücken.

Behamberg:

Gegen 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr Behamberg alarmiert, ein Traktor mitsamt einer Heckschaufel musste aus einem Schwimmteich geborgen werden. Nach vorliegenden Informationen hatte sich der Traktor rund 50 Meter oberhalb des Teiches in einem Obstgarten befunden, wo das Obst, welches aufgesammelt wurde, auf der Heckschaufel gelagert worden ist. Da vermutlich die Handbremse des Traktors nicht fest genug angezogen war, hat sich das Fahrzeug selbsttätig gemacht und ist durch den Gartenzaun in den Teich gerollt.

Der Traktor konnte mit Unterstützung des Wechselladefahrzeugs mit Kran der Feuerwehr Stadt Sankt Valentin aus dem Teich geborgen werden. Das Obst, welches sich im Teich verteilte, wird von den Eigentümern in den nächsten Tagen aus den Schwimmteich gefischt.