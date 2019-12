Die FF Dietach wurde am 25. Dezember, um circa 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die B 309 alarmiert und rückte mit dem Rüst-Löschfahrzeug, dem Tanklöschfahrzeug und dem Kommandofahrzeug zum Einsatzort aus.

DIETACH. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte der Einsatzleiter fest, dass sich ein Fahrzeug überschlagen hatte und auf dem Dach am Straßenrand liegen geblieben war. Der Lenker konnte sich selbst befreien und dürfte nur leichte Verletzungen davongetragen haben. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und das Eintreffen des Abschleppdienstes es abgewartet.

Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.

Fotos: FF Dietach