Zigarettenkippen nicht auf den Boden zu werfen, Müll in der richtigen Tonne zu entsorgen, Müllplätze nicht zu versauen, zu Silvester diese sinnlose Knallerei zu unterlassen, Abstand an den Kassen zu halten, kurze Wege per pedes, Rad oder Scooter zu bewältigen, regionale Betriebe, die ihre Steuern in Österreich zahlen, durch Einkauf zu unterstützen, Hundekot richtig zu entsorgen, Plastikabfall zu vermeiden, den Nächsten zu respektieren, sich gerade in dieser Pandemiezeit in Empathie zu üben, sich an gewisse Regeln zu halten usw.

Das sind eigentlich Kleinigkeiten, die man von jedem gebildeten Menschen, also von allen Österreichern, erwarten kann.

Christine Derntl, Steyr