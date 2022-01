YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

In Christkindl konnte das Auto gestoppt werden, der Lenker floh aber zu Fuss weiter

Steyr:

Zu einer wilden Verfolgungsjagd kam es gestern in Steyr. Der Autorowdy wollte sich kurz nach 17 Uhr in der Christkindlstraße in Steyr nicht im Auto anhalten und kontrollieren lassen. Er war derart aggressiv, dass Polizisten den Wagen umstellten. Doch das machte ihn offenbar noch wilder und er stieg aufs Gas, fuhr direkt auf die Beamten zu und rammte auch einen Streifenwagen. Die Polizisten sprangen zur Seite, sie sahen sich auch genötigt, zu schießen. Nach der Verfolgungsjagd setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort, er sprang aus seinem Auto, hüpfte dann über eine Leitplanke und stürzte dann über die Böschung hinunter. In Unterhimmel erwischten Ihn dann die Beamten, er kam mit Verletzungen Ins Spital, wo er auch bewacht wird. Das Motiv für den Ausraster ist unklar.