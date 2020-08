"Brand Abfallcontainer" hat das Einsatzstichwort gelautet, mit dem die Freiwillige Feuerwehr Weyer in der Nacht von Samstag auf Sonntag alarmiert wurde. Neben dem Trainingsplatz gerieten zwei Abfallcontainer aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.



WEVER. Am Samstag, 02.08.2020. g wurde die Freiwillige Feuerwehr Weyer kurz nach Mitternacht zu einem "Brand Abfallcontainer" alarmiert. Daraufhin sind die Einsatzkräfte mit dem Kommando- und dem Rüstlöschfahrzeug zum Einsatz ausgerückt.

Beim Eintreffen wurden zwei Abfallcontainer vorgefunden, die bereits im Vollbrand standen. Ein Atemschutztrupp des Rüstlöschfahrzeuges konnte den Brand rasch löschen. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

Die Freiwillige Feuerwehr Weyer war mit 18 Einsatzkräften gemeinsam mit der Polizei rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Fotos: FF Weyer