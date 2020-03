Der Tourismusverband Bad Hall stellte bei der Hauptversammlung am 27. Februar die Weichen auf Erneuerung. Das Gebiet des Tourismusverbandes umfasst Bad Hall, Pfarrkichen und Adlwang sowie neuerdings das freiwillige Mitglied Jageredt aus Nußbach.

BAD HALL. In Bad Hall blickt man auf ein überaus bewegtes Jahr zurück. Zuerst hatte Kremsmünster den Verband verlassen, dann scheiterte die geplante Fusion mit den anderen Verbänden der Region.

"Die geplatzte Fusion hatte viele Kapazitäten gebunden. Jetzt können wir uns endlich ganz auf die Entwicklung unseres eigenen Angebots konzentrieren. Bad Hall hat in den drei Themenfeldern Gesundheit, Natur und Kultur viel zu bieten. Das wollen wir weiterentwickeln", zeigt sich Obmann Rabko zuversichtlich.

Der Aufsichtsrat wurde um sechs Mitglieder aufgestockt. Mitglieder des neuen Aufsichtsrates für die Gruppe 1 (Gastronomie und Hotel) sind: Obmann Manfred Rabko, Armin Schnürer, Karl Aschauer, Katharina Schelling, Theresia Ganitzer, Direktorin Gabriela Hamedinger.

Für die Gruppe 2 (Gewerbe, Handel): Obmann-Stellvertreter Johannes Behr-Kutsam, Andreas Gökler, Christiana Sommer, Markus Moser, Günther Weigerstorfer und Walter Striegl.

Die Gemeinden werden durch Bürgermeister Bernhard Ruf vertreten, OÖ-Tourismusvertreter ist Christian Schilcher. Andreas Schaffer, der designierte Leiter des Eurothermen-Resorts, wurde als beratendes Mitglied kooptiert, da Direktorin Hamedinger im Juli in Pension gehen wird.

Obmann Rabko und sein Stellvertreter Behr-Kutsam freuen sich auf ihre Tätigkeiten für ein attraktives Bad Hall. Am Programm stehen bereits eine Fahrrad-App ab Anfang Mai, eine Gästekarte, Prozessverbesserungen wie die Digitalisierung des Meldewesens und ein Newsletter. Die 375 Mitglieder werden zukünftig regelmäßig durch einen Newsletter über die Tätigkeiten des Tourismusverbandes informiert. Interessenten am Newsletter können sich unter info@badhall.at für diesen anmelden.

Neue Geschäftsführerin



In der Hauptversammlung wurde auch die neue Geschäftsführerin, Sylvia Topitschnig, vorgestellt. Sie war zuletzt bei Moser Reisen in Linz für den Vertrieb verantwortlich. Eine ihrer Hauptaufgaben wird die Umsetzung der neuen Strategie sein. Diese wurde im Sommer vom Aufsichtsrat erarbeitet. Erste Ergebnisse werden bei der nächsten Vollversammlung im Juni präsentiert.