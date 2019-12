„War is over“ – heißt es in einem bekannten Weihnachtslied von 1971.



STEYR/LINZ. Dieses Foto vonWeihnachten um 1950 in Linz, zeigt eines der ersten Weihnachten in Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig zeigt es eine Zeit, in der sich die Demokratie immer weiter festigte und die Grundlage für kommenden Wohlstand, Zusammenhalt und Frieden in Österreich gelegt wurde.

Mit diesem Bild wünschen das Museum Arbeitswelt Steyr & die BezirksRundschau allen Lesern und Leserinnen frohe und vor allem friedliche Weihnachten!



Archivprojekt Museum Arbeitswelt: Die Geschichte Steyrs lebendig machen