Heimatforscher und Autor Gerhard Weissensteiner über die Entstehung der Kirche in Brunnbach.



GROSSRAMING. "Ein ganzes Dorf hält zusammen und beschließt: Wir bauen uns ganz einfach eine eigene Kirche. Es ist ja nicht mehr auszuhalten. Jeden Sonntag von Brunnbach mehr als zehn Kilometer zu Fuß nach Großraming gehen zu müssen, nur um den Segen des Herrn Pfarrers und die heilige Kommunion bekommen zu können. Heimgehen müssen wir dann ja schlussendlich auch wieder. So dachten die vielen Holzknechte und Bauern die mit ihren Familien in Brunnbach arbeiteten und auch dort wohnten", weiß Weissensteiner wie es zur Errichtung der Kirche im Brunnbach kam. Und so bedrängten sie um 1946 ihren Seelsorger Dechant Singer, bei der Diözese ihr Ansinnen vorzubringen. "Sie versprachen ihm auch, dass sie beim Bau alle mithelfen würden".

In nur zwei Jahren wurde die Kirche in vielen freiwilligen Stunden und mit viel Schweiß von allen Brunnbachlern vorwiegend händisch errichtet. Die Grundsteinlegung war 1949 und bereits 1950 war die Kirche fertig. Aber wie kann so ein großes Projekt in nur so kurzer Zeit zum Erfolg führen?

Zusammenhalt war wichtig



"Das Allerwichtigste war, dass in Brunnbach die Bevölkerung immer zusammen gehalten hat. Egal ob Bauer oder Holzknecht, alle haben sich immer gegenseitig unterstützt".

Als Bauführer war Leopold Neuhauser unverzichtbar. Er war jeden Tag auf der Baustelle und wusste genau, wie viele Leute er am nächsten Tag für den Weiterbau brauchte. Und dann waren sie alle zur Stelle. Wochentags nur die Frauen. Die Männer waren ja bei der Holzarbeit im Wald. Aber ich bin mir sicher, dass nur der feste Glauben an Gott, dieses Meisterwerk so gelingen ließ. "Ich war in der Brunnbachkirche Ministrant, sang im Kirchenchor, habe dort geheiratet und meine Großeltern, meine Eltern sowie viele Brunnbachler nach deren Tod verabschiedet. Ich war mit Leib und Seele mit dem „Kirchlichen“ in Brunnbach verbunden und durfte hervorragende Priester kennenlernen", erinnert sich Weissensteiner.

Die Kirche entwickelte sich in der Vergangenheit bei vielen Brautpaaren zur „Hochzeitskirche“ und jeden Sonntag war Gottesdienst. Jetzt wird nur noch einmal im Monat eine Messe gelesen. "Die ausführliche Schilderung des Baues der Brunnbachkirche von der Grundsteinlegung bis zur Einweihung mit einzigartigen Fotos kann man in meinem Buch 'Brunnbach in alten und neuen Ansichten', nachlesen", so Weissensteiner.