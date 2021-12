Seit November ist Manuela Hadeyer Geschäftsführerin des Vereins Wohnen in Steyr.



STEYR. "Heuer im Februar habe ich vom Pflegebereich in den Sozialbereich gewechselt und war anfangs im Tageszentrum tätig", erzählt die 33-jährige Steyrerin. Im Juni übernahm sie die interimistische Geschäftsführung. Seit November ist Hadeyer als Geschäftsführerin fix. "Der Verein Wohnen Steyr leistet wertvolle Arbeit mit der regionalen Betreuung von wohnungslosen Menschen und ich freue mich über die Chance, dieses so wichtige Angebot aktiv gestalten zu können." Durch ihre Grundausbildung zur psychiatrischen Diplomkrankenpflegerin und ihre Berufserfahrung, unter anderem im Spezialbereich forensische Psychiatrie, bringe sie wertvolle Vorkenntnisse für die Begleitung von Menschen in Krisensituationen und psychisch belastenden Lebensabschnitten mit. "Durch die sich laufend verändernden Rahmenbedingungen, sei es beispielsweise durch die Corona-Pandemie, aber auch durch gesellschaftliche Veränderung oder sich wandelnde Bedürfnissen der Klienten, braucht es kreative und innovative Entwicklungsideen, die mit strategischem Weitblick und empathischem Feingefühl umgesetzt werden müssen. Ein besonderer Fokus muss dabei auch auf die Mitarbeitenden und deren Förderung bzw. Weiterentwicklung gelegt werden", so Hadeyer. Rund 12 Klienten werden derzeit in der Notschlafstelle in der Blumauergasse betreut. "Die Zahl ändert sich aber täglich." Im Wohnheim sind aktuell zwölf Leute untergebracht. Im Tageszentrum ist derzeit nur Sozialberatung möglich. Die Notschlafstelle in der Blumauergasse ist jetzt auch tagsüber geöffnet.

Jeder willkommen



Die winterliche Jahreszeit, insbesondere die Advent- und Weihnachtszeit, erschweren durch Kälte und Einsamkeit die ohnehin so herausfordernde Situation für wohnungslose Menschen noch zusätzlich. Nun kommt schon den zweiten Winter die Corona-Pandemie als zusätzliche Herausforderung hinzu. "In der Notschlafstelle sowie in unserem Tageszentrum geben daher gerade jetzt, in der besinnlichen Weihnachtszeit, die Mitarbeiter des Vereins Wohnen Steyr ihr Bestes, um die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zur Corona-Prävention mit einem einfachen und niederschwelligen Zugang für Betroffene bestmöglich zu vereinen. Durch das große Engagement der Mitarbeiter können wir diese Herausforderung meistern und den wohnungslosen Menschen Hilfe und eine Unterkunft bieten, und dies bei höchstmöglicher Sicherheit, um Infektionen zu vermeiden", erklärt Hadeyer. Durch interne Testungen durch geschulte Mitarbeiter sowie verschiedene Ausweichmöglichkeiten bei mangelnder Testverfügbarkeit wird sichergestellt, dass trotz Covid-Bestimmungen niemand abgewiesen wird.

Auch in anderen Bereichen stoßen Hadeyer und ihr Team durch die Pandemie auf Herausforderungen. So sind wichtige Termine für die Klienten oft erschwert umzusetzen. "Hier unterstützen wir unsere Klienten beispielsweise durch zur Verfügungstellung der notwendigen EDV-Ressourcen, um Onlinetermine wahrnehmen zu können."

Auch der Weihnachtsverkauf bei der Jägerkrippe am Teufelsbach, wodurch in der Vergangenheit wichtige Spendengelder gesammelt werden konnten, fällt heuer bereits zum zweiten Mal aus. Hier fanden die Mitarbeiter durch den Onlineverkauf und die kreative Ausstellung der in der Tagesstruktur gefertigten Werkstücke eine tolle Alternative. "Wir als Verein Wohnen Steyr stehen dafür, gerade in dieser kalten Jahreszeit niemanden abweisen zu müssen und dort die Hilfe und Unterstützung zu bieten, die benötigt wird", stellt Hadeyer klar. Auf der Homepage b29.at findet man nette kleine Geschenksideen und Spendeninformationen. "Wir freuen uns immer sehr über haltbare Lebensmittel und Kleiderspenden sowie Toiletteartikel", so Hadeyer.