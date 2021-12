Von Schneemassen am 24., braven Spendern und vielen Christkind-Briefen: Daten & Fakten rund um die Festtage.

STEYR, STEYR-LAND. Die Zeit rund um Weihnachten ist nicht nur besinnlich, sondern auch extrem – was unser Blick auf einige Zahlen und Fakten belegt:

1. Umsatzbringer Dezember: Wenn man die Corona-Zeiten außen vor lässt: Im Durchschnitt kaufen 4.000 Menschen täglich im Einkaufszentrum Hey! Steyr ein. „In der Vorweihnachtszeit sind es rund 30 Prozent mehr Kunden“, weiß Centermanagerin Maria Prims. Der Umsatz variiert in der Adventzeit je nach Branche und kann bis zur Hälfte des Jahresumsatzes ausmachen. Ein besonders beliebtes Geschenk ist auch heuer die Steyrer Shopping Card.

2. Extreme Müllmengen: „Rund um Weihnachten fällt definitiv mehr Abfall an als üblich“, sagt Katharina Freiberger, Abfallberaterin der Stadtbetriebe Steyr. Insgesamt wird an den Feiertagen 20 bis 30 Prozent mehr Müll produziert. „Bei Papier konnte man im Dezember 2020 eine Steigerung von sechs Prozent im Vergleich zum November feststellen. Beim Restmüll war es eine Steigerung von sieben Prozent.“

3. Wärmstes und kältestes Fest: Seit 1986 führt Hobbymeteorologe Manfred Essl aus Bad Hall genaue Aufzeichnungen über das Wetter. Im Jahr 2001 froren die Menschen am 24. Dezember bei minus 19 Grad Celcius. Im Jahr 2004 kletterte das Thermometer dagegen auf plus 14 Grad.

4. Schneereichstes Fest: In 35 Jahren war Bad Hall zehn Mal in eine geschlossene Schneedecke gehüllt. „Das Fest mit dem meisten Schnee gab es im Jahr 2001, da lagen rund 24 Zentimeter“, so Essl.

5. Größte Christbaumschmuck-Sammlung: Mit 18.200 Objekten aus den Jahren 1800 bis 1945 ist Elfriede Kreuzberger stolze Besitzerin der größten privaten Christbaumschmuck-Sammlung der Welt. 14.000 Stück davon sind im ersten österreichischen Weihnachtsmuseum in Steyr ausgestellt.



6. Das Steyrer Weihnachtsmenü: Bratwürstel mit Sauerkraut und Erdäpfelschmarrn – nach wie vor ein beliebter Weihnachtsklassiker. „Aber auch andere traditionelle Gerichte wie kalte Platte, gebackener Weihnachtskarpfen, Gansl oder Fondue kommen zu Heiligabend auf den Tisch“, sagt Bezirkswirtesprecher Reinhard Guttner. Seine Empfehlung für „Faule“: „Einfach beim Wirt des Vertrauens vorbestellen und das Essen abholen.“

540 Swarovski Steine zieren das Christkindl-Kostüm.

Foto: TVB Steyr/NAP

hochgeladen von Marlene Mitterbauer

7. Aufwändiges Kostüm: Seit 2009 hat Steyr ein personifiziertes Christkindl. „18 junge Damen hatten bisher die Ehre, in das Original Christkind-Kostüm zu schlüpfen“, sagt Sigrid Hackl vom Tourismusverband Steyr. Dafür verarbeitete Trachtenschneidermeisterin Waltraud Musenbichler in 126 Arbeitsstunden insgesamt 196,5 Meter Samt, Borten, Tüll und Bauernleinen. Zusätzlich besetzte sie das Kleid mit 540 kristallfarbenen Steinen von Swarovski.

8. Zwei Millionen Briefe: Jedes Jahr werden knapp zwei Millionen Sendungen an das Postamt Christkindl geschickt – mit Wünschen von Kindern aus aller Welt. Jeder Brief wird beantwortet und von 16 Mitarbeitern mit dem Weihnachts-Stempel oder dem Drei-Königs-Stempel versehen.

9. Hohe Spendensumme: 6.594,22 Euro wurden heuer für die Christkind-Aktion in Steyr bislang gespendet. Auch in den anderen Regionen des Landes rief die BezirksRundSchau zur Hilfe auf. Gesamt kamen rund 168.500 Euro zusammen.

10. Fest der Liebe: Laut Statistik Austria werden in der Zeit rund um die Weihnachtsfeiertage die meisten Kinder gezeugt – es wird also nicht nur gekuschelt, sondern auch Liebe gemacht.