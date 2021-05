In Bad Hall bereitet man sich bereits für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Herbst vor.

BAD HALL. Bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2015 musste die SPÖ deutlich Federn lassen. Die Sozialdemokraten verloren 16,3%. Verluste gab es auch für das BZÖ (-5.4%). Die ÖVP verzeichnete ein Plus von 1,3 %. Die Freiheitliche Partei fuhr mit einem Plus von 7,4% ein respektables Ergebnis ein. Wahlsieger waren die Grünen: Sie durften sich über ein Plus von 9,5 % freuen. "Wir für Bad Hall" legte ebenfalls um 3,4% zu. Wahlbeteiligung: 74,9%.

Bei der Bürgermeister-Direktwahl setzte sich Bernhard Ruf (ÖVP) im ersten Wahlgang mit 66,5%t gegen seine vier Herausforderer durch.

Bezirksparteiobmann NAbg. Gerhard Deimek, Ortsparteiobmann GR Mario Gubesch und Ortsparteiobmann-Stv. Philipp Langbauer (v. li.).

Foto: FPÖ Bad Hall

hochgeladen von Sandra Kaiser

Bad Haller FPÖ stellt sich für die Wahl im Herbst auf



Obmann Mario Gubesch wurde in seiner Funktion für die nächsten drei Jahre bestätigt. Neu hingegen ist Philipp Langbauer statt Siegfried Geilehner und Martin Ziermayr. Als Bürgermeisterkandidat wird wieder Mario Gubesch antreten. Am zweiten Listenplatz wird nochmals Stadtrat Siegfried Geilehner in die Wahl ziehen. Am dritten Platz kandidiert Sieglinde Schausberger. Beim Wahlprogramm setzt die freiheitliche Ortsgruppe auf die Themen Kinderbetreuung und lokale sowie regionale Infrastruktur. Als Ziel für die Wahl hat sich die Ortsgruppe wieder den zweiten Platz gesetzt: „Wir haben in unserem Ressort unter der Leitung von Stadtrat Siegfried Geilehner sehr gute Arbeit geleistet. In allen Gremien, in denen wir vertreten waren, haben wir unsere Handschrift hinterlassen. Alle unsere Mandatare haben sehr gut gearbeitet deshalb bin ich von einem guten Ergebnis im Herbst überzeugt,“ sagt der wiedergewählte Obmann Gubesch

Bezirk Steyr-Land wählt Gemeinderat, Bürgermeister und Landtag

Landtagswahl 2021 in OÖ – Ausgangslage und Umfrageergebnisse