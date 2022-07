Seit 15 Jahren fördert das Land OÖ entwicklungspolitische Projekte an Schulen finanziell. Die einzelnen Schulen wurden Ende Juni bei einer Feier in Linz geehrt. Mit dabei war die HLW Steyr, die unter anderem seit 1994 Patenkinder des Vereins World Vision in benachteiligten Ländern unterstützt. Mit Kuchenverkäufen, einem Second-Hand-Kleider-Basar und einem tollen Kochbuch treibt die Schule das nötige Geld auf, um den Kindern Schulbesuch und Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und überhaupt eine Verbesserung der Gesamtsituation in der Projektregion zu erreichen.

Viele meinen, man sollte etwas tun, die HLW Steyr tut schon lange etwas – so wie auch andere Schulen, die beim 15-Jahre-Jubiläum bedankt wurden. Am Beginn stehen einzelne, die aktiv werden und daraus können größere Projekte entstehen, wie die Aktion Fair Play zeigt. Junge Menschen werden aktiv, denn teilen und helfen will von Klein auf gelernt werden. „Wir haben es gut, dafür sind wir dankbar. Deshalb wollen wir Menschen unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite der Welt geboren worden sind“, wie ein Schüler dies ausgedrückt hat.