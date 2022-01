Aschach/Steyr, Bogensportverein Lion-BHC seit über 10 Jahren aktiv

Faszination 3D-Bogensport



Der Bogensport beim Lion-BHC findet auf einem so genannten 3D-Parcours statt. "3D" weil einerseits die Ziele dreidimensional sind und andererseits auch hinauf und hinunter gezielt werden muss. Durch das hügelige Gelände und natürliche Hindernisse bekommt ein 3D-Parcours seine besondere Faszination und bietet für die SportlerInnen besondere Herausforderungen beim Bogensport.

Der 3D-Parcours vom Lion-BHC ist seit über 10 Jahren in Aschach/Steyr fixer Bestandteil der Bogensportszene und ein beliebtes Ziel für BogensportlerInnen und Personen die den Bogensport kennenlernen wollen.

Breitensport

Bogensport ist auf unserem 3D-Parcours ganzjährig möglich und eine hervorragende Möglichkeit, Bewegung an der frischen Luft zu machen. Dies stärkt den Körper und erhöht die Konzentrationsfähigkeit.

Wettkampf

Der Lion-BHC ist auch im Wettkampf sehr aktiv. Unsere Mitglieder nehmen an nationalen und internationalen Turnieren teil. Turniere werden auch am eigenen 3D-Parcours in Aschach/Steyr organisiert und abgehalten.

Ehrenamt im Verein

Der Betrieb eines 3D-Parcours erfordert sehr viel Zeit und Arbeitsleistung der Mitglieder. Damit dies alles auch möglich ist, braucht es Menschen, die sich im Verein ehrenamtlich engagieren. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die sich dafür engangieren und ihre Zeit und Arbeitskraft ehrenamtlich zur Verfügung stellen.

Eines unserer aktivsten Mitglieder, Horst Haselbauer feiert am 10. Jänner 2022 seinen 70igsten Geburtstag. Wir bedanken uns ganz herzlich für deinen unermüdlichen Einsatz für den Lion-Bowhunterclub und wünschen Dir alles Gute zum Geburtstag.

Mehr Infos auf: www.lion-bhc.at