Bruderduell beim Ennstalcup – Neue Siegerin bei den Damen

Zwei Riesentorläufe standen beim Sport Kaiser Ennstalcup powered by Salomon im Hahnlgraben auf der Wurzeralm auf dem Programm. Bei den von den Naturfreunden Großraming veranstalteten Rennen konnten sich die 72 Starter im ersten Rennen über gutes Schiwetter freuen. Das Zweite endete bei dichtem Schneefall.

Der Cuptag der Herren wurde zum Bruderduell. Der Ennstalcupsieger der letzten Jahre Daniel Lumplecker konnte sich zweimal vor Lukas, seinem jüngeren Bruder, einmal denkbar knapp mit 14 Hunderstel Sekunden Vorsprung den Tagessieg holen. Die Rennläufer vom Wintersportverein Trattenbach holten den Doppelsieg jeweils vor den für den Sportverein Losenstein fahrenden Benjamin Garstenauer. Dieser teilte sich kurioserweise ex equo das zweite Rennen mit seinem älteren Bruder Fabian Platz drei.

Zwei Brüderpaare am Siegespodest, sicherlich einmalig in der Geschichte des Ennstalcups.

Bei den Damen gab es mit der 17jährigen Losensteinerin Katharina Pleischl eine neue Siegerin beim Ennstalcup. Die Tochter vom Salomon Sponsor und Sportvereins Obmann Christoph Pleischl gewann Beide Rennen.

Liana Garstenauer vom Sportclub Pechgraben feierte mit Platz zwei und drei ebenfalls Premiere am Stockerl. Für den Veranstalter, den Naturfreunden Großraming hielt Birgit Kastner mit Platz drei und zwei die Fahnen hoch.