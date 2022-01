Verein Bewusstes Sein & Potenzial Entfaltung - Vereinigung zur ErForschung, Bewahrung und Förderung des menschlichen, kreativen, herzvollen und schöpferischen Potenzials

Fasten ist der Frühjahrsputz deines Lebens! Wenn du fastest, gewinnst du Klarheit, was gut in deinem Leben ist oder der Kompass in eine andere Richtung gehen soll. Es bedeutet nicht Verzicht, sondern Qualität und ist im Arbeitsalltag möglich. Du fühlst dich nicht nur leichter, sondern auch wacher, aufmerksamer und entscheidungsfreudiger, nicht nur dein Körper wird gereinigt, sondern auch deine Seele und dein Geist. Fasten ist eine spirituelle Übung.

Herzlich willkommen sind alle Mitglieder, die unser Angebot annehmen möchten.

Infoabend am 07.02. um 19:00h

Termine: 16.03. – 23.03., von 17:00h-19:00h

Wo: Vereinszentrum, 4431 Haidershofen, 27

Kontakt und Anmeldung:

Manuela Ruttensteiner

E-Mail: info@bewusst-einfach-sein.org

Tel. 0676 612 78 20

www.bewusst-einfach-sein.org