Sourcing & Strategy Verantwortliche Karin Tomschi gab Einblicke in die globale Arbeitswelt.

In der Fachrichtung Design und Digitalisierungsmanagement bekam eine dritte Klasse die Möglichkeit, sich bei einem interaktiven Vortrag mit Karin Tomschi über die Hintergründe von Accenture – weltweit agierendes Unternehmen und führend in der Beratung für Strategie, Management Consulting, Digitalisierung, Technologie, Outsourcing, Business Transformation und deren Arbeitsbranchen – zu informieren. Aufgrund der aktuellen Bedingungen fand der Vortrag virtuell via Videochat statt, brachte aber dennoch eine informelle, spannende und offene Stimmung mit sich.

Um das Eis zu brechen, wurde gleich am Anfang mithilfe von Kennenlerntools ein angenehmes Umfeld geschaffen. Mithilfe einer PowerPoint erzählte Frau Tomschi über ihren schulischen und beruflichen Werdegang. Die ehemalige Schülerin der HLW schilderte ausführlich ihre Tätigkeiten und ihren Arbeitsalltag bei Accenture. Die bildungsaffine Haagerin ist für das Personalmarketing in Österreich verantwortlich zuständig. Zu ihren täglichen Aufgaben zählen das Managen des Internship Programmes, die Planung von Kooperationen mit Schulen, Universitäten und Hochschulen Unternehmen, die Organisation von etlichen Karriereveranstaltungen, den Überblick über aktuelle Jobpostings zu behalten und vieles mehr.

Danach wurde das Unternehmen selbst den Schüler*innen nähergebracht. Die verschiedenen Geschäftsbereiche bei Accenture lassen sich in Communication Media and Technology, Products, Financial Services, Resources und Health and Public Services unterteilen. Das Unternehmen konnte außerdem bereits mit bekannten österreichischen Firmen, Organisationen wie den ÖBB, dem Roten Kreuz und Wien IT zusammenarbeiten. Besondere Fakten, wie rund 625 800 Mitarbeiter*innen weltweit, 120 vertretende Länder und 50,5 Milliarden Dollar Umsatz, faszinierten die Schüler*innen sehr.

Große Relevanz zeigten die zukünftigen Berufsmöglichkeiten für die Schüler*innen im Bereich Digitalisierung. Die Zuhörer*innen konnten viele nützliche Tipps und Tricks aus dem Vortrag mitnehmen. Nach dieser erfolgreichen Kooperation wird eine fortlaufende Zusammenarbeit mit Frau Tomschi und Accenture angestrebt.