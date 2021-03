Fachschülerinnen und Fachschüler der HLW Steyr präsentierten ihr Projekt am Steyrer Wochenmarkt.

Die 3. Klasse Fachschule der HLW-Steyr hatte zu Beginn des zweiten Semesters das Vergnügen ein Projekt zu entwickeln mit dem Ziel nachhaltige Produkte zu kreieren. Die kreativen Ideen wurden dann in Form von Naturkosmetikprodukten in kunststofffreien Geschenkverpackungen und Samenkugeln mit Wildblumenmischung als Bienennahrung umgesetzt. Obstsackerl aus Naturmaterialien mit frechen Sprüchen wurden ebenfalls selbst hergestellt und sollen als Ersatz für Plastiksackerl beim Obsteinkauf dienen.

Der Verkauf der Produkte fand trotz widriger Wetterverhältnisse am 18.03.2021 am Steyrer Stadtplatz am Wochenmarkt statt. Dort konnten dann einige Schülerinnen ihr Verkaufstalent entdecken und trainieren. Für die Abschlussklasse der Fachschule war das ein großer Erfolg.

Das Projekt steht ganz im Zeichen der Vertiefung in der Fachschule „Gesundheit und Soziales“ und so wird der Gewinn dieser Aktion an die OÖ Kinderkrebshilfe gespendet.