Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Millionen von Menschen werden wegen ihres Glaubens diskriminiert und verfolgt. Wussten Sie, dass ca. 80% davon Christen sind? An die 300 Millionen Christen aller Konfessionen müssen wegen ihres Glaubens beträchtliche Nachteile erleiden. Da dürfen wir nicht wegsehen!

Deshalb organisiert die Katholische Männerbewegung der Stadtpfarre Steyr am Donnerstag, den 23. Juni um 19 Uhr im Pfarrhof einen Vortragsabend für alle Interessierten (natürlich auch für Frauen!), bei freiem Eintritt.

Das überkonfessionelle Hilfswerk OPEN DOORS setzt sich seit 1955 für verfolgte Christen in 75 Ländern ein. Der jährlich aktualisierte Weltverfolgungsindex zeigt auf, welche die 50 Länder mit der stärksten Verfolgung sind.

Der Steyrer Theologe Franz Rathmair MDiv, MTh ist Gemeindereferent für OPEN DOORS für Oberösterreich und wird an diesem Abend in einem multimedialen Vortrag einen Überblick über die verschiedenen Dynamiken der Diskriminierung und Verfolgung von Christen geben. Er zeigt auch auf, was jeder einzelne tun kann, um sich für die Verfolgten einzusetzen.

"Ich besuche seit einigen Jahren jeden Monat eine andere Kirchengemeinde, um über die Lage der Christen aller Konfessionen in über 70 Ländern zu berichten. Dabei treffe ich manche, die schon gut Bescheid wissen, sich auch engagieren um dagegen anzugehen. Viele Menschen sind sich allerdings nicht bewusst, wie viele Menschen aufgrund ihrer christlichen Identität davon betrffen sind," führt der Vortragende aus.

Ein Büchertisch mit ausgewählten Titeln bietet Möglichkeiten, das Thema zu vertiefen und sich mit guter Urlaubslektüre einzudecken.

Für weitere Recherche empfohlen:

OPEN DOORS

Red Wednesday Steyr