Orginal Kornspitz Team OÖ und Union Stein &Co Mauthausen holen den Staatsmeistertitel

Wien:

Beide Finale gehen souverän an die Oberösterreicher. Im Finale der Herren-Bundesliga demütigte Union Stein&Co Mauthausen den WAC auf dessen Anlage und siegte 6:0. Dabei glückte den Wienern lediglich ein Satzgewinn durch Gibril Diarra. Lenny Hampel musste die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison einstecken - 3:6, 6:7 gegen Alexander Erler. Die Doppel wurden nicht mehr ausgetragen.Ein ähnlich überlegenes Bild bei den Damen: Das Original Kornspitz Team krönte sich auf der Anlage des WAC zum Bundesliga-Meister 2020. Die Damen aus Oberösterreich, angeführt von Barbara Haas, die im Duell der Nummern 1 gegen Kristina Kucova die einzige Niederlage einstecken musste, siegten bereits nach den Einzeln 4:1. Die beiden anschließenden Doppel musste nicht mehr ausgetragen werden. Das Kornspitz Team gewann auch in der Vorrunde alle Spiele souverän, mit Babsi Haas , Melanie Klaffner und Janina Toljan spielen lokale Tennisgrößen im Team.