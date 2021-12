Schon zahlreiche Erfolge für die Bad Haller Bogenschützin

Bad Hall:

Durch die Kinder kam Bettina zum Bogensport, die haben das über die Schule einmal ausprobiert sagt Bettina, und ich war sofort faszieniert. Seit 2017 ist Bettina nun aktiv, mein größter Erfolg war bei den österreichischen Meisterschaften in der Halle auf Scheibe, im Bewerb der IFAA eine Goldmedaille zu erreichen, mit dem Team die Goldmedaille auf WA, und im Einzel die Silbermedaille. Heuer holte ich Outdoor im 3 D Bewerb bei der IFFA die Silbermedaille. Sie will nächstes Jahr bei der Europameisterschaft in Frankreich eine gute Leistung zeigen.

Es gibt im Bogensport verschiedene Arten, z.b. das Scheiben schiessen, das man von Olympia kennt, wo nur auf Scheiben geschossen wird. Ich betreibe selbst mehr das 3 D Schiessen, wo ich in der frischen Luft bin und nur auf Gummitiere schiesse, es gibt im Parcour aber auch Feldscheiben, zum Einschiessen nütze ich das auch immer wieder gerne.

Die Pfeile beim Langbogensport sind aus Holz und werden von mir selber gemacht, mit ordentlich gemachten Pfeilen kann man sich einen wirklich sauberen Pfeilflug machen, und wirklich, was wichtig, ein gleiches , nachvollziehbares Ergebnis, der Pfeil wird auf den Bogen und auf den Auszug des Schützen abgestimmt. Je Fortgeschrittener man ist, desto mehr wird auf den Wert der Pfeile gelegt. Was Bettina am Bogensport so schätzt, man ist in der Natur und frischer Luft und man kommt mit vielen verschiedenen Leuten zusammen und man kommt vom Kopf her, schnell herrunter, zur Entspannung, das man seine Runden geht und dabei sich nur auf die Ziele konzentriert und an nichts anderes denkt. Es gibt im Bogensport verschiedene Klassen IFFA mit diversen Reglements, die Entfernung wo das Ziel steht, wie die Treffer zählen.

Der Bogensport ist leicht erlernbar, die Ausrüstung kann man sich am Anfang beim Bogensportclub Kremstal sogar ausleihen, man benötigt nur genügend die Zeit für eine Runde mit den 33 Zielen im Parcour. Beim Verein sind derzeit 325 sportlich aktiv, es gibt sogar ein Kindertraining, auf das Obmann Peter Dutzler sehr stolz ist. Der Mitgliedsbeitrag wäre 130 Euro, wobei es aber auch eine Tageskarte um 12 Euro gibt, wenn man einfach mal sein Geschick testen will.